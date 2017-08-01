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بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 12:10 هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع
هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس حارا بكل من مناطق سوس وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية خصوصا سهول تادلة وبني ملال

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس حارا بكل من مناطق سوس وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية خصوصا سهول تادلة وبني ملال والسايس، فيما سيكون حارا نوعا ما بباقي الجهات الأخرى، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وستأخذ بعض السحب، مع مرور الوقت، طابعا غير مستقر فوق مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والريف مع نزول قطرات مطرية متفرقة من المحتمل أن تكون مرفوقة بعواصف رعدية محلية، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشرق بشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الشمالي في معظمها فيما تبقى من المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة، خلال النهار، مابين 44 و 48 درجة بسوس وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي وسهول تادلة والحوز والرحامنة وتانسيفت وداخل الشياظمة، ومابين 39 و 44 درجة بغرب الريف والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل مناطق كل من اللكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والأقاليم الجنوبية، مابين 34 و 39 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 27 و 35 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان مابين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج مابين المهدية والجرف ومابين طرفاية والكويرة، وهائجا بباقي السواحل.

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