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عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 11:43 عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب
أعلنت الممثلة المغربية أحلام شرف الدين قبل قليل من يومه الأحد، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك عن طلاقها من زوجها وهي ما تزال حاملا بابنتها التي أنجبتها قبل شهرين.

"شوف تيفي"

أعلنت الممثلة المغربية أحلام شرف الدين قبل قليل من يومه الأحد، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك عن طلاقها من زوجها وهي ما تزال حاملا بابنتها التي أنجبتها قبل شهرين.

وأوضحت شرف الدين أن سبب نزعها للحجاب الذي ظهرت به أخيرا، هو أنها لم تكن تضع الحجاب أصلا بل هو ما أطلقت عليه "زيف فوق راسها"، مشيرة إلى أنها ستعود قريبا للمجال الفني لكي تعمل من أجل الحصول على لقمة العيش.

وكتبت شرف الدين في تدوينتها " صباح الخير جاوني بزاف الاتصالات و بزاف التعاليق و كذاك كثر الحديث ( جرائد الكترونية و وورقيه واتصالات من بعض الصحافيين) على انني حيدت الحجاب الي هو كان في الاصل مجرد فولار فوق راسي كنت دايراه لانني كنت كندوز بضروف صعيبة ( اكتئاب ، وحم ...) الحجاب له اصوله ماشي الي دارت زيف فوق راسها تسمى محجبة انا اليوم قررت نوضح لكم الامر انا كنت دايرا مجرد زيف فوق راسي و حيدتو دابا ملي بنتي ولات عندها شهرين لانني قررت العودة الى المجال الفني باش نخدم على بنتي الي طلقت بيها وانا حاملة بيها في شهري السابع لاسباب شخصية( كان طلاق اتفاقي)...".


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المغرب شوف تيفي الحجاب أحلام شرف الدين الطلاق

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