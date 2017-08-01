 بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع

هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة

مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة | مجتمع

مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة

ياربي السلامة.. شوفو الحڭرة فين كتوصل: جريمة قتل بشعة تهز البيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. شوفو الحڭرة فين كتوصل: جريمة قتل بشعة تهز البيضاء

صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب

أزيد من 22 ألف من مغاربة العالم يعبرون بوابة الحسيمة لقضاء عطلة الصيف | بووز

أزيد من 22 ألف من مغاربة العالم يعبرون بوابة الحسيمة لقضاء عطلة الصيف

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 11:00 بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون
بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات
قدمت الإعلامية وئام الدحماني اعتذارا للنساء الخليجيات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في حوار خاص على شوف تيفي خلال استضافتها في برنامج معانا

شوف تيفي:

قدمت الإعلامية وئام الدحماني اعتذارا للنساء الخليجيات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في حوار خاص على شوف تيفي خلال استضافتها في برنامج معانا فنان، ويتعلق الأمر بوصفها للمغربيات على أنهن أنظف من الخليجيات.

وقد أثار التصريح سخط الخليجيات اللواتي هاجمن وئام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لوابل من الشتم والقذف من طرفهن.

فيما من المنتظر يوم الاثنين المقبل أن تعقد الإعلامية وئام الدحماني ندوة صحفية لتعتذر رسميا من النساء الخليجيات.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وئام الدحماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

عاجل: هذا ما وقع لرضى الطالياني داخل السجن بتونس | ثقافة و فنون

عاجل: هذا ما وقع لرضى الطالياني داخل السجن بتونس

أسماء لمنور تصدم جمهورها بصورة مثيرة و عارية | ثقافة و فنون

أسماء لمنور تصدم جمهورها بصورة مثيرة و عارية

بالصورة.. ممثل مغربي معروف يُرزق بأول حفيدين | ثقافة و فنون

بالصورة.. ممثل مغربي معروف يُرزق بأول حفيدين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي كان في جيش التحرير يروي قصة مثيرة..كنا كنديرو القنابل فالغنم باش نحاربو الفرنسيس | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

مغربي كان في جيش التحرير يروي قصة مثيرة..كنا كنديرو القنابل فالغنم باش نحاربو الفرنسيس

الفنان المغربي علي سليم..غبرت بزاف حيث كنشتغل خارج المغرب | بــووز

الفنان المغربي علي سليم..غبرت بزاف حيث كنشتغل خارج المغرب

سيدة من فاس تفجرها فى وجه كاتب معتمد:عطيتو وراقي يوقف معايا صدق كايطلب بيا فالفايسبوك | خارج البلاطو

سيدة من فاس تفجرها فى وجه كاتب معتمد:عطيتو وراقي يوقف معايا صدق كايطلب بيا فالفايسبوك

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 06 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 06 غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع
منذ 1 دقيقة

هام للمغاربة.. وجدو راسكم: طقس حار جدا يصل إلى 48 بهذه المناطق غدا الاثنين

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.