بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات ﻿

قدمت الإعلامية وئام الدحماني اعتذارا للنساء الخليجيات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في حوار خاص على شوف تيفي خلال استضافتها في برنامج معانا

شوف تيفي:

قدمت الإعلامية وئام الدحماني اعتذارا للنساء الخليجيات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في حوار خاص على شوف تيفي خلال استضافتها في برنامج معانا فنان، ويتعلق الأمر بوصفها للمغربيات على أنهن أنظف من الخليجيات.

وقد أثار التصريح سخط الخليجيات اللواتي هاجمن وئام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لوابل من الشتم والقذف من طرفهن.

فيما من المنتظر يوم الاثنين المقبل أن تعقد الإعلامية وئام الدحماني ندوة صحفية لتعتذر رسميا من النساء الخليجيات.





