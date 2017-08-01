عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى ﻿

قتل شرطي تركي وأصيب آخر، يومه الأحد، في اشتباكات مع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني ''بي كا كا'' المحظورة بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

"شوف تيفي"



قتل شرطي تركي وأصيب آخر، يومه الأحد، في اشتباكات مع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظورة بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادرأمنية قولها " إن الاشتباك جرى أثناء تنفيذ القوات الخاصة التركية حملة مداهمة ضد عناصر المنظمة في قرية ألطونسو التابعة لقضاء شمدنلي " مشيرة إلى أن المداهمة المدعومة جوا ما زالت مستمرة.

وأوضحت الوكالة التركية بأن القوات المسلحة التركية، كانت قد قامت أمس السبت بقتل عنصرين من منظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظورة عقب رصد استعدادهما لمهاجمة منطقة عسكرية في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.