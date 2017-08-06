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خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 10:12 خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة
شهد شارع الوفاء النرجس بفاس، ليلة السبت الأحد، جرمة قتل بشعة، راح ضحيتها صاحب مقشدة ''محلبة''، تلقى طعنة غادرة على مستوى العنق، وجهها له شخص بسبب تصفية حسابات بينهما.


"شوف تيفي"



شهد شارع الوفاء النرجس بفاس، ليلة السبت الأحد، جرمة قتل بشعة، راح ضحيتها صاحب مقشدة "محلبة"، تلقى طعنة غادرة على مستوى العنق، وجهها له شخص بسبب تصفية حسابات بينهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، كان إلى جانب سيارة من نوع "كولف" قبل أن يتفاجأ بمرتكب الجريمة وهو يوجه له طعنة قاتلةعلى مستوى العنق أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.


وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت المعني بالأمر ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني .




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المغرب شوف تيفي مستوى العنق تصفية حسابات

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