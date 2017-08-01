 مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة

مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة | مجتمع

مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة

ياربي السلامة.. شوفو الحڭرة فين كتوصل: جريمة قتل بشعة تهز البيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. شوفو الحڭرة فين كتوصل: جريمة قتل بشعة تهز البيضاء

صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب

أزيد من 22 ألف من مغاربة العالم يعبرون بوابة الحسيمة لقضاء عطلة الصيف | بووز

أزيد من 22 ألف من مغاربة العالم يعبرون بوابة الحسيمة لقضاء عطلة الصيف

أرقام مخيفة سجلتها المندوبية السامية للتخطيط في البطالة هذه السنة | بووز

أرقام مخيفة سجلتها المندوبية السامية للتخطيط في البطالة هذه السنة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 09:56 مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة | مجتمع
مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة
كشفت وكالة ''سبوتينك'' الروسية أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى منطقة أشقار غربي مدينة طنجة المغربية لقضاء عطلته الصيفية، جاءت وسط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الدولية، خاصة

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى منطقة أشقار غربي مدينة طنجة المغربية لقضاء عطلته الصيفية، جاءت وسط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الدولية، خاصة في ظل الأزمة الخليجية التي تشهدها المنطقة الآن.

وأوضحت الوكالة الروسية أن موقع، رادار الفلسطيني، ونقلاً عن مصادره، كشف عن تفاصيل جديدة عن العاهل السعودي في طنجة، مؤكداً أن إقامة الملك سلمان، تتكون من 4 أجنحة رئيسية كبرى، وعدد من المباني، وأصبحت ضمنها إقامة الرئيس الإسباني، فيلبي غونزاليز، الذي باعها للعاهل السعودي بـ5,2 مليون يورو.

وأضاف الموقع الفلسطيني، حسب الوكالة الروسية أن إقامة الملك سلمان تتوفر على أربع محطات خاصة بنزول وتوقف طائرات من نوع هيليكوبتر، بالإضافة إلى مرآب يسع لنحو 100 سيارة، وتضم العديد من الحدائق، ومبنى خاص بالرعاية الطبية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمسابح، وكل هذا يتواجد داخل محيط يحميه سور عال تصل مسافته المحيطة بجميع الإقامات إلى كيلومتر ونصف، ويتواجد بالقرب من الإقامة 30 رجل أمن مغربي يحرسونها.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منتجع العاهل السعودي المباني طنجة سلمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو.. مؤثر بعد سنوات تلتقي عائلة أمريكية بالسيدة نجمة المربية الحنونة بالمغرب‎ | مجتمع

فيديو.. مؤثر بعد سنوات تلتقي عائلة أمريكية بالسيدة نجمة المربية الحنونة بالمغرب‎

في عز فصل الصيف..أمطار الخير بمراكش | مجتمع

في عز فصل الصيف..أمطار الخير بمراكش

مثير وبالفيديو.. شابة مغربية : بداري وطوموبيلتي قتلتني الوحدانية بغيت ولد الناس ميخصو معايا حتى خير | مجتمع

مثير وبالفيديو.. شابة مغربية : بداري وطوموبيلتي قتلتني الوحدانية بغيت ولد الناس ميخصو معايا حتى خير

عاجل : إنا لله و إنا إليه راجعون..وفاة شيخ مغربي معروف | مجتمع

عاجل : إنا لله و إنا إليه راجعون..وفاة شيخ مغربي معروف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي كان في جيش التحرير يروي قصة مثيرة..كنا كنديرو القنابل فالغنم باش نحاربو الفرنسيس | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

مغربي كان في جيش التحرير يروي قصة مثيرة..كنا كنديرو القنابل فالغنم باش نحاربو الفرنسيس

الفنان المغربي علي سليم..غبرت بزاف حيث كنشتغل خارج المغرب | بــووز

الفنان المغربي علي سليم..غبرت بزاف حيث كنشتغل خارج المغرب

سيدة من فاس تفجرها فى وجه كاتب معتمد:عطيتو وراقي يوقف معايا صدق كايطلب بيا فالفايسبوك | خارج البلاطو

سيدة من فاس تفجرها فى وجه كاتب معتمد:عطيتو وراقي يوقف معايا صدق كايطلب بيا فالفايسبوك

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 06 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 06 غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون
منذ 26 دقيقة

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير وجد مرعب.. ذبح مول المحلبة في فاس اوقتلو فالشارع العام+صور وتفاصيل صادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.