مثير..تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص منتجع العاهل السعودي بطنجة ﻿

كشفت وكالة ''سبوتينك'' الروسية أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى منطقة أشقار غربي مدينة طنجة المغربية لقضاء عطلته الصيفية، جاءت وسط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الدولية، خاصة



"شوف تيفي"



كشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى منطقة أشقار غربي مدينة طنجة المغربية لقضاء عطلته الصيفية، جاءت وسط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الدولية، خاصة في ظل الأزمة الخليجية التي تشهدها المنطقة الآن.



وأوضحت الوكالة الروسية أن موقع، رادار الفلسطيني، ونقلاً عن مصادره، كشف عن تفاصيل جديدة عن العاهل السعودي في طنجة، مؤكداً أن إقامة الملك سلمان، تتكون من 4 أجنحة رئيسية كبرى، وعدد من المباني، وأصبحت ضمنها إقامة الرئيس الإسباني، فيلبي غونزاليز، الذي باعها للعاهل السعودي بـ5,2 مليون يورو.



وأضاف الموقع الفلسطيني، حسب الوكالة الروسية أن إقامة الملك سلمان تتوفر على أربع محطات خاصة بنزول وتوقف طائرات من نوع هيليكوبتر، بالإضافة إلى مرآب يسع لنحو 100 سيارة، وتضم العديد من الحدائق، ومبنى خاص بالرعاية الطبية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمسابح، وكل هذا يتواجد داخل محيط يحميه سور عال تصل مسافته المحيطة بجميع الإقامات إلى كيلومتر ونصف، ويتواجد بالقرب من الإقامة 30 رجل أمن مغربي يحرسونها.





