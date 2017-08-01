ياربي السلامة.. شوفو الحڭرة فين كتوصل: جريمة قتل بشعة تهز البيضاء ﻿

اهتزت منطقة مشروع الحسن الثاني بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة أبطالها ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر، أقدموا على قتل حارس ليلي.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة مشروع الحسن الثاني بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة أبطالها ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر، أقدموا على قتل حارس ليلي.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحارس الليلي، تفاجأ بثلاثة أشخاص يهاجمونه، ونظرا لإصابته بمرض السكري، سقط أرضا جثة هامدة، نتيجة تعرضه للضرب المبرح.





وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية، تدخلت على الفور، وأوقفت المتورطين الثلاثة في الجريمة، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس ومنه إلى مركز الطب الشرعي الرحمة لاخضاعه للتشريح.



