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صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 09:31 صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب | اقتصاد
صادم..ارتفاع معدل البطالة في المغرب
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3 بالمئة من 9.1 بالمئة رغم الزيادة الكلية للوظائف.

"شوف تيفي"

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3 بالمئة من 9.1 بالمئة رغم الزيادة الكلية للوظائف.

وأضاف قطاع الخدمات 19 ألف وظيفة والبناء سبعة آلاف بحسب التقرير في حين فقدت الصناعة التحويلية أربعة آلاف وظيفة.

وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول وفير قاد لإضافة 52 ألف وظيفة في قطاع الزراعة. وتسهم الزراعة بنحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل بها أكثر من نصف القوى العاملة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "رويتيرز" البريطانية فإن الكثيرين يعملون بشكل غير رسمي في المغرب مما يجعل من الصعب جمع بيانات يعتمد عليها عن العمالة.

وفي العام الماضي عانى المغرب والدول الأخرى في شمال افريفيا من أسوأ موجة جفاف في 30 عاما وتراجع محصول الحبوب أكثر من 70 بالمئة. وزاد محصول الحبوب في العام الحالي 203 بالمئة عن العام الماضي بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.

وعدلت وزارة المالية توقعات النمو لهذا العام صعودا من 4.5 بالمئة إلى 4.8 بالمئة مع تعافي الزراعة من الجفاف. وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.6 بالمئة في 2016.

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