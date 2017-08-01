 الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة ﻿
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الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة

الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة

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الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 01:15 الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
الأمن يحرر فتاة قاصر بعد إحتجازها لأيام من طرف عشيقها داخل كراج بمدينة طنجة
كشف مصدر أمني مطلع، أنه تم تحرير فتاة قاصر مساء اليوم بحي ''مغوغة'' بمدينة طنجة، من يد عشيقها بعد إحتجازها لمدة أيام داخل كراج في ملكية صديقه الذي إعتقل هو الآخر من طرف الأمن الذي فتح تحقيقا مستعجلا

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كشف مصدر أمني مطلع، أنه تم تحرير فتاة قاصر مساء اليوم بحي ''مغوغة'' بمدينة طنجة، من يد عشيقها بعد إحتجازها لمدة أيام داخل كراج في ملكية صديقه الذي إعتقل هو الآخر من طرف الأمن الذي فتح تحقيقا مستعجلا مباشرة بعد توصله بشكاية لوالد الفتاة القاصر ذات 15 سنة.

ووفق إفادة المصدر، فقد تمكنت مصالح الدائرة الأمنيةً العاشرة مساء اليوم بطنجة، مباشرة بعد تلقي شكاية و الد قاصرة 15 سنة يدعي فيها تعرض ابنته للاختطاف من طرف احد الأشخاص من ساكنة الحي منذ أيام غابت فيها عن المنزل.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تم الاستماع لوالد الفتاة و أختها التي صرحت أن المختفية كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الشباب من ساكنة الحي ، والذي تم التعرف على هويته و محل سكناه، لتنتقل عناصر الدائرة الأمنيةً العاشرة لحي مغوغة وسط إحتمال بتواجد المشتبه فيه بإحدى الكراجات التي قام باحتجاز الضحية فيها.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الأمن تمكنت من تحديد الكراج الذي تحتجز فيه الضحية القاصر والذي يعود لأحد أصدقاء المشتبه فيه، والذي سلم له مفتاح الكراج ليستعمله لهذا الغرض، إذ تمت الاستعانة بأحد الشرطيين الذي تقمص دور احد أبناء الحي، حيث قام بطرق باب الكراج الذي تم اقتحامه مباشرة بعد فتحه، وتم العثور بداخله على الفتاة.

وإعترفت القاصر مباشرة بعد تحريرها، بأنها على علاقة عاطفية مع الشاب الذي قام باختطافها و احتجازها و اغتصابها، حيث منعها من المغادرة وأرغمها على المكوث معه بالقوة ودون رضاها، وهو ماينفيه الموقوف البالغ من العمر 19 سنة، إذ صرح بعد توقيفه في حالة تلبس أن الضحية على علاقة عاطفية معه وانها قدمت معه بمحض ارادتها لكنه منعها من المغادرة لتعلقه الشديد بها.

وقد تم وضع المشتكى به رفقة صديقه صاحب الكراج رهن تدبير الحراسة النظرية بعد إحالتهما على المصلحة الولائيةً للشرطة القضائية من اجل استكمال الأبحاث ، في حين تم انتداب سيارة اسعاف للضحي لنقلها للمستشفى قصد اخد العلاجات الضرورية و إجراء المعاينات الطبية اللازمة في هذه القضية بعد الاستشارة مع النيابة العامة المختصة.

 

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