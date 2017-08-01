المالكي يوافق على إقالة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية ﻿

كشف مصدر مطلع، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أعطى الضوء الأخضر لأعضاء اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية لإعادة إنتخاب رئيس جديد للجنة بعد الشكايات المتكررة ضد رئيسها الحالي البرلماني باسم

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كشف مصدر مطلع، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أعطى الضوء الأخضر لأعضاء اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية لإعادة إنتخاب رئيس جديد للجنة بعد الشكايات المتكررة ضد رئيسها الحالي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة.



وأوضح ذات المصدر، أن غالبية أعضاء اللجنة المشتركة للبرلمان المغربي والبرلمان الأوربي قد إشتكوا كثيرا إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، ويدعون إلى إقالته وانتخاب رئيس جديد.



وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء باللجنة يتبرؤون من بعض قراراته وسفرياته التي قالوا بأنها لاتخدم مصالح اللجنة لا من قريب أوبعيد، تزامنا والتقارير الإعلامية التي تحدتث عن توفره على فندق بفرنسا.