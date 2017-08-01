رئيس وزراء روسيا يزور المغرب لعقد منتدى رجال الأعمال الروسي - المغربي المشترك ﻿

كشفت مديرة قسم مشاريع الأعمال والمناقصات والاستثمار بمجلس الأعمال الروسي -العربي، ''سفيتلانا كوفاليوفا''، مساء أمس اليوم الجمعة، أن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، سيلتقي مع وزير الفلاحة

شوف تيفي



كشفت مديرة قسم مشاريع الأعمال والمناقصات والاستثمار بمجلس الأعمال الروسي -العربي، "سفيتلانا كوفاليوفا"، مساء أمس اليوم الجمعة، أن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، سيلتقي مع وزير الفلاحة المغربي في المغرب يوم 10 أكتوبر المقبل.



وأضافت "كوفاليوفا" في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بانه سيعقد يوم 10 أكتوبر المقبل اجتماع بين وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، ونظيره المغربي، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في إطار اجتماع رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في الرباط تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إلى المملكة المغربية، التي من المقرر إجراؤها في 11 أكتوبر المقبل.



ووضحت المتحدثة بأن "مجلس الأعمال يقوم حاليا مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ومركز دعم الصادرات الروسي، بتحضير جملة من الفعاليات الاقتصادية في الرباط يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، ومن بينها عقد منتدى رجال الأعمال الروسي -المغربي المشترك الكبير.



ولم توضح كوفاليوفا، ما إذا كان رئيس الوزراء الروسي سيزور المنتدى الاقتصادي الروسي المغربي المقبل ؟ ، لأن الأمر ما زال قيد البحث، حيث سبق أن شهدت العاصمة موسكو شهر يوليوز الماضي، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الروسية المغربية العليا، التي بحثت عددا من مجالات التعاون الثنائي، من بينها الزراعة والسياحة وصيد الأسماك والطاقة.





