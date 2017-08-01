إخلاء المنازل بعد اندلاع أخطر حريق باليونان ﻿

أججت رياح عاتية اليوم السبت حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية مما أسفر عن إخلاء عشرات المنازل.

''شوف تيفي'':

أججت رياح عاتية اليوم السبت حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية مما أسفر عن إخلاء عشرات المنازل.

وأعلنت السلطات اليوم السبت حالة الطوارئ في الجزيرة التي تفصل بين بر اليونان الرئيسي وجزيرة كريت.

وقالت السلطات إن الرياح متغيرة الاتجاهات والتضاريس الوعرة في المناطق التي تقطنها تجمعات صغيرة من الناس جعلت مهمة مكافحة الحريق أصعب.

وقالت ستافرولا ماليري المتحدثة باسم فرقة الإطفاء لتلفزيون (اس.كيه.ايه.آي) اليوناني "نطاق الحريق واسع للغاية".

وطلبت الفرقة تعزيزات من مناطق أخرى خاصة بعد توقف عمليات الإطفاء من الجو مع حلول المساء.

ونشب الحريق في غرب الجزيرة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة لكنه تجدد اليوم مما دفع السلطات إلى إصدار أمر بإخلاء قريتين في إجراء وقائي.