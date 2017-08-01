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فضيحة...منع أمريكية محجبة من السباحة ''بالمايو الشرعي''بأكوا بارك'' بالدار البيضاء

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 22:47 فضيحة...منع أمريكية محجبة من السباحة بالمايو الشرعيبأكوا بارك بالدار البيضاء | بوليتيك
فضيحة...منع أمريكية محجبة من السباحة ''بالمايو الشرعي''بأكوا بارك'' بالدار البيضاء
يعم غضب عارم موقع التواصل الإجتماعي بعد نشر أمريكية محجبة لمقطع فيديو من مدينة الملاهي المائية ''أكوا بارك'' بمدينة الدار البيضاء، تؤكد فيه بنبرات مؤثرة منعها من قبل المسؤولين على المدينة منعها من

''شوف تيفي''

يعم غضب عارم موقع التواصل الإجتماعي بعد نشر أمريكية محجبة لمقطع فيديو من مدينة الملاهي المائية "أكوا بارك" بمدينة الدار البيضاء، تؤكد فيه بنبرات مؤثرة منعها من قبل المسؤولين على المدينة منعها من السباحة بسبب إرتدائها "للبوركيني" لكونها مسلمة.

وحسب مقطع الفيديو، صرحت السائحة الأمريكية بإندهاشها من ردة فعل القيمين على القرية، حيث أوضحت بكونها لم تمنع يوما من السباحة باللباس الشرعي في مسابح وشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية في حين منعت بالمغرب.

وشن الفايسبوكيون هجوما لاذعا على القرية مطالبين البيضاويين بمقاطعة مدينة الملاهي المائية بسبب موقفها إتجاه السائحة الأمريكية المحجبة، حيث طالبو برد الإعتبار للسائحة الأمريكية التي فضلت قضاء عطلتها الصيفية بالمغرب على العديد من بلدان العالم.

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