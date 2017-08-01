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في واقعة غريبة..وزير سكر فعرس عائلي و كشف عن عضوه الذكري...وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 22:00 في واقعة غريبة..وزير سكر فعرس عائلي و كشف عن عضوه الذكري...وها شنو وقع ليه | دولي
في واقعة غريبة..وزير سكر فعرس عائلي و كشف عن عضوه الذكري...وها شنو وقع ليه
قدم وزير مالية في السويد استقالته من نيابة رئاسة مجموعة سياسية مهمة في البلاد، وقدم اعتذاراته العلنية الى السويديين، بعدما تصرف بشكل شائن خلال حفلة عائلية.

شوف تيفي: وكالات

قدم وزير مالية في السويد استقالته من نيابة رئاسة مجموعة سياسية مهمة في البلاد، وقدم اعتذاراته العلنية الى السويديين، بعدما تصرف بشكل شائن خلال حفلة عائلية.

ونقلت وسائل اعلام عدة تصريحات لاشخاص كانوا شهودا على ما حصل وقالوا ان اندرز بورغ كان في حالة سكر شديد ووجه شتائم الى النساء، وكشف عن عضوه الذكري عارضا الدخول في مباراة لاختيار اكبر عضو ذكري بين الحضور.

واعتبر اندرز بورغ شخصية اساسية في حكومة يمين الوسط بين عامي 2006 و2014، وهو أقر على صفحته الفيسبوكية بأنه تصرف "بشكل مقزز" خلال هذه الحفلة وقدم اعتذاره.

ومما كتبه "بعد هذه التغطية الواسعة لما حصل في الاعلام، اخترت التخلي عن منصبي كنائب لرئيس مجلس ادارة كينيفيك وعن عضوية مجلس بيما احتراما لهاتين المؤسستين".

وقال متحدث باسم الشرطة لاذاعة "اي آر" العامة ان شكوى قدمت "إلا أن الانباء لا تزال متناقضة" بشأن ما حصل. واوضح أن تحقيقا أوليا فتح بشأن حصول مضايقات وشتائم.

وقال بورغ أيضا على فيسبوك إنه انسحب من الحياة السياسية، وانه حتى لا يتذكر ما حصل خلال هذه الحفلة لانه كان في حالة سكر شديد.

واضاف "انا لا اشرب عادة اكثر من الاخرين، الا انني تعرضت لضغوط شديدة خلال الاشهر القليلة الماضية".

وفي نبذة شخصية عنه على صفحته على فيسبوك يشير بورغ الى انه يعمل ايضا مستشارا لمجموعة "سيتي"، وانه عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعتبر السويد من الدول التي تتشدد كثيرا مع مرتكبي اي تجاوزات من طبقتها السياسية. ففي عام 2016 اجبرت الوزيرة السويدية عايده حجي اليتش (29 عاما) على الاستقالة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي مع انها كانت تعتبر اشهر وجوهه، لانها ضبطت تقود سيارتها وهي في حالة سكر.

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