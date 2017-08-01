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أخ يقتل شقيقه أثناء جلسة خمرية بأكادير لأسباب تافهة

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 21:43 أخ يقتل شقيقه أثناء جلسة خمرية بأكادير لأسباب تافهة | حوادث و حقوق
أخ يقتل شقيقه أثناء جلسة خمرية بأكادير لأسباب تافهة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بتاغزوت مدعومة بالشرطة العلمية بأكادير، من فك لغز جريمة قتل مساء أمس الجمعة راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتاغزوت مدعومة بالشرطة العلمية بأكادير، من فك لغز جريمة قتل مساء أمس الجمعة راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا

وحسب مصادر متطابقة، فقد عثر على جثة الخمسيني مضرجة في الدماء بمنزل بالجماعة القروية تاغازوت شمال أكادير، حيث كشفت التحريات أن مرتكب جريمة القتل ليس سوى شقيق الضحية بعد خلاف بينهما خلال جلسة خمرية.

ووفقا لذات المصادر، فالجريمة البشعة أرتكبت في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، وفقا لإعترافات المشتبه به الذي إعترف بقتل شقيقه . أثناء خلاف بينهما حول إختفاء قارورة خمر.

وفي ذات السياق، ووصفت مصادر مقربة من التحقيقات بأن السبب يعود لإختفاء قارورة خمر، خلال الجلسة التي جمعت بين الشقيقين وانتهت بفاجعة .

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