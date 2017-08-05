 ''إحتجاز'' و''تعنيف'' خادمة فليبينية من قبل عائلة إماراتية بتمارة ﻿
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''إحتجاز'' و''تعنيف'' خادمة فليبينية من قبل عائلة إماراتية بتمارة

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 20:53 إحتجاز وتعنيف خادمة فليبينية من قبل عائلة إماراتية بتمارة | بوليتيك
''إحتجاز'' و''تعنيف'' خادمة فليبينية من قبل عائلة إماراتية بتمارة
تعتزم هيئة التضامن مع المهاجرين الأسيويين، تنظيم وقفة إحتجاجية غدا صباحا بمنطقة الهرهورة، بعد إحتجاز وتعنيف خادمة من جنسية فليبينية، من طرف عائلة إماراتية.

''شوف تيفي''

تعتزم هيئة التضامن مع المهاجرين الأسيويين، تنظيم وقفة إحتجاجية غدا صباحا بمنطقة الهرهورة، بعد إحتجاز وتعنيف خادمة من جنسية فليبينية، من طرف عائلة إماراتية.

ووفق نداء موجه للجمعيات الحقوقية للمشاركة في الوقفة، فقد أكدت هيئة التضامن مع المهاجرين الفليبينيين، أن إحدى الخادمات وتدعى سارة من جنسية فليبينية تتعرض للتعنيف والإحتجاز وسحب جواز السفر والهاتف النقال من طرف مشغلها الإماراتي القادم للمغرب رفقة أسرته لقضاء العطلة الصيفية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط تحث 75-3104-2017، حيث قام عناصر الدرك الملكي بالتوجه نحو الإقامة، لكن زوجة الإماراتي المغربية رفضت تسليم الضحية للدرك بحجة أن زوجها لايتواجد بالمنزل ووعدتهم باصطحابها إلى المركز القضائي اليوم السبت لكنها لم تفعل.

وإستنادا لذات المعطيات تعتزم الهيئة تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر إقامة العائلة الإماراتية يوم غد الأحد إن تمادى التعنث ورفض تقديم الضحية إلى المركز القضائي للإستماع إليها.

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