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الإستعانة بطائرات الجيش والدرك لإخماد الحرائق بغابة وزان

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 20:40 الإستعانة بطائرات الجيش والدرك لإخماد الحرائق بغابة وزان | بوليتيك
الإستعانة بطائرات الجيش والدرك لإخماد الحرائق بغابة وزان
لاتزال النيران تلتهم أشجار الصنوبر ''بغابة دوار الصداق'' بجماعة ابريكشة التابعة ترابيا لمدينة وزان، منذ إندلاعها زوال اليوم السبت بشكل مفاجئ، حيث تشير آخر المعطيات لكون الخسائر في الغطاء النباتي

''شوف تيفي''

لاتزال النيران تلتهم أشجار الصنوبر "بغابة دوار الصداق" بجماعة ابريكشة التابعة ترابيا لمدينة وزان، منذ إندلاعها زوال اليوم السبت بشكل مفاجئ، حيث تشير آخر المعطيات لكون الخسائر في الغطاء النباتي والأشجار تفوق الثلاث هكتارات.

وأضاف مصدر "لشوف تيفي" من عين المكان أن الحرائق تجاوزت الجهود المبذولة من قبل مصلحة المياه والغابات وأعوانها وكذا رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي الذين يحاولون التغلب على وعورة المسالك وغياب طرق آمنة بالغابة، حيث لازالت أسبابه مجهولة إلى حدود الان.

وأفاد ذات المصدر أن المسؤولين إستدعوا تدخل طائرتين لإخماد النيران ووقف زحفها على المزيد من الأشجار والغطاء النباتي بسبب الرياح التي تساعد في انتشار النيران، حيث علم لدى بعض المسؤولين أن طائرة تابعة للقوات المسلحة المغربية وأخرى للدرك الملكي سيثم الإستعانة بهما لوقف الكارثة التي ستأتي على غابة دوار "الصداق" بوزان.

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الغابة الصدق النيران وزان شوف تيفي

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