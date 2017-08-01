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خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 19:36 خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب | حوادث و حقوق
خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشية يوم الخميس 3 غشت الجاري، من توقيف مواطن يحمل الجنسية التونسية مقيم بالمغرب، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة بأعمال ومخططات ارهابية والتهديد.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشية يوم الخميس 3 غشت الجاري، من توقيف مواطن يحمل الجنسية التونسية مقيم بالمغرب، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة بأعمال ومخططات ارهابية والتهديد.

وذكر "إخبار" للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه تم توقيف المشتبه به على خلفية نشره لتعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " وبعض المواقع الأخرى وتتضمن إشادة بأعمال ومخططات إرهابية ، بالاضافة إلى تدوينات تتضمن تهديدات صريحة بارتكاب أفعال تدخل في خانة الأعمال الإرهابية.

هذا وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري في حقه.

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