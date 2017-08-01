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عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 19:22 عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب | بوليتيك
عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب
أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال إجتماع له مع أعضاء حزبه بالخارج، يومه السبت 5 غشت 2017 بسلا، أن الحياة ليست كلها انتصارات، وأن الخصوم ''ما ناعسينش'' على حد قوله ، وتابع

"شوف تيفي"

أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال إجتماع له مع أعضاء حزبه بالخارج، يومه السبت 5 غشت 2017 بسلا، أن الحياة ليست كلها انتصارات، وأن الخصوم "ما ناعسينش" على حد قوله ، وتابع أنه "ديمقراطيا هزمناهم، ولكن لا بد أن يحاولوا أن يهزمونا بطريقة أو بأخرى".

وأوضح ابن كيران، أن ثقة المواطنين هي نتيجة تفاعل حزب العدالة والتنمية مع حاجياتهم الضرورية، مشيرا في ذات الوقت الى النسبة العالية من الذكاء التي يتميز بها المغاربة في تعاملهم مع السياسيين قائلا: "إلى شافوك جاد معقول غادين يثقوا فيك"، وشدد على أن "المغاربة ناس معقولين ويريدون المعقول".

وفي هذا الصدد أبرز"بنكيران" أن الهدف من دخول الشأن العام، هو القيام بواجب الإصلاح، متسائلا: هل حققنا شيئا، أم لم نحقق أي شيء، ليجيب بقوله: "إذن لماذا صوت علينا المغاربة، إذا لم نحقق أي شيء".

وتابع بنكيران، وهو يتحدث قائلا: "المغاربة صوتوا علينا، لأننا عجبناهم، وعجبتهم الخدمة ديالنا، ويتداولون بينهم أن هاد الناس نزهاء"، مردفا أن "الناس يعتبرون مساهمتنا في الإصلاح، مساهمة معتبرة حتى وإن كانت محدودة".

واعتبر ابن كيران، أنه إذا كان الحزب يعيش اليوم "اضطرابات جوية عالية"، فإن هذا لا يعني أن الدنيا توقفت، مشددا على أن المهم هو الحزب في محاولة الإصلاح، وتابع أن الحزب لازال في عمومه سليما، ودوره لم ينته.

وبعد أن قال ابن كيران: "نحن لسنا عباقرة، لكننا نبذل مجهودا، وأنا كرئيس حكومة بذلت مجهودات، وأظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب"، مشيرا إلى أنه ليس عنده مشكل أن يأتي أحسن من العدالة والتنمية وأنظف منه لخدمة البلد، لأن المقصود هو العمل والتقدم والإصلاح.

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عبد الإله بنكيران حزب العدالة والتنمية

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