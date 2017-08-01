 بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب | حوادث و حقوق

خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب | بوليتيك

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب

سرقة على الهواء مباشرة بالبرنوصي | بووز

سرقة على الهواء مباشرة بالبرنوصي

بالفيديو:الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة‎ | بووز

بالفيديو:الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة‎

بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله | بوليتيك

بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله

فيديو.. مؤثر بعد سنوات تلتقي عائلة أمريكية بالسيدة نجمة المربية الحنونة بالمغرب‎ | مجتمع

فيديو.. مؤثر بعد سنوات تلتقي عائلة أمريكية بالسيدة نجمة المربية الحنونة بالمغرب‎

حادثة سير خطيرة بين حافلتين في شارع أنفا وهاشنو وقع+فيديو | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بين حافلتين في شارع أنفا وهاشنو وقع+فيديو

في عز فصل الصيف..أمطار الخير بمراكش | مجتمع

في عز فصل الصيف..أمطار الخير بمراكش

بالصورة..الملك محمد السادس يتجول في شوارع المضيق بسيارته الرياضية | بووز

بالصورة..الملك محمد السادس يتجول في شوارع المضيق بسيارته الرياضية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 18:56 بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله | بوليتيك
بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله
قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، صبيحة اليوم في لقاء بمدينة سلا، بأن المغرب بعد الله، ''عنده الملكية ديالو والملك ديالو ونهار لي تعارض الملكية مع الحزب غادين نحلوا هاذ

''شوف تيفي''

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، صبيحة اليوم في لقاء بمدينة سلا، بأن المغرب بعد الله، "عنده الملكية ديالو والملك ديالو ونهار لي تعارض الملكية مع الحزب غادين نحلوا هاذ الحزب، لأن هاذ الحزب جاء لخدمة البلاد، والملكية فوق الحزب".

واعتبر بن كيران، أنه إذا كان الحزب يعيش اليوم "اضطرابات جوية عالية"، فإن هذا لا يعني أن الدنيا توقفت، مشددا أن المهم هو أن نستمر في محاولة الإصلاح، وتابع أن الحزب مازال في عمومه سليما، ودوره لم ينته.

وتابع ابن كيران، وهو يتحدث خلال الجمع العام لمغاربة حزب العدالة والتنمية بالخارج، اليوم السبت بسلا، وفق الموقع الرسمي للحزب، " على أن هناك عهدا بيننا وبين المواطنين، ولذا علينا أن نبذل كل جهودنا، لأن بلادنا في حاجة إلى الإصلاح وفي حاجة إلى "ناس" مخلصين يجتهدون للإصلاح، وهذه هي خلاصة خطاب جلالة الملك..".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك بن كيران الحكومة الحزب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب | بوليتيك

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب

بن كيران:البقاء على رأس البيجيدي ليس بيدي وغير وارد حاليا | بوليتيك

بن كيران:البقاء على رأس ''البيجيدي'' ليس بيدي وغير وارد حاليا

الملك يهنئ بول كاكامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية رواندا | بوليتيك

الملك يهنئ بول كاكامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية رواندا

الخالدي: نحن من تبنينا ملفالسلفية وملف الشيعة مطروح للنقاش بالمغرب | بوليتيك

الخالدي: نحن من تبنينا ملف''السلفية'' وملف ''الشيعة'' مطروح للنقاش بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جديد إهاب أمير - وحدة وحدة عليا - فيديو كليب حصري | قنوات أخرى
منذ 9 دقائق

جديد إهاب أمير - وحدة وحدة عليا - فيديو كليب حصري

بالفيديو..رقائق إلكترونية للتبضع كبديل عن البطاقة الإلكترونية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..رقائق إلكترونية للتبضع كبديل عن البطاقة الإلكترونية‎

رئيس جماعة سابق يشتكي..دارو ليا الضغط فأفقر جماعة فالمغرب ومخلاونيش نخدم حيث لقيت مشاريع وهمية | حالة خاصة

رئيس جماعة سابق يشتكي..دارو ليا الضغط فأفقر جماعة فالمغرب ومخلاونيش نخدم حيث لقيت مشاريع وهمية

قدور و عويشة - بـــــنــــتـــي كـــــبــــرات | زووم

قدور و عويشة - بـــــنــــتـــي كـــــبــــرات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

خطير: توقيف مشتبه به كان ينوي ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب | بوليتيك

عبد الإله بن كيران : أظن أن مروري كان مشرفا، ولو أنني لم أتخذ بعض القرارات لأفلس المغرب

سرقة على الهواء مباشرة بالبرنوصي | بووز

سرقة على الهواء مباشرة بالبرنوصي

بالفيديو:الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة‎ | بووز

بالفيديو:الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.