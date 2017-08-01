بن كيران:عندما تتعارض الملكية مع الحزب سنقوم بحله ﻿

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، صبيحة اليوم في لقاء بمدينة سلا، بأن المغرب بعد الله، ''عنده الملكية ديالو والملك ديالو ونهار لي تعارض الملكية مع الحزب غادين نحلوا هاذ

''شوف تيفي''

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، صبيحة اليوم في لقاء بمدينة سلا، بأن المغرب بعد الله، "عنده الملكية ديالو والملك ديالو ونهار لي تعارض الملكية مع الحزب غادين نحلوا هاذ الحزب، لأن هاذ الحزب جاء لخدمة البلاد، والملكية فوق الحزب".

واعتبر بن كيران، أنه إذا كان الحزب يعيش اليوم "اضطرابات جوية عالية"، فإن هذا لا يعني أن الدنيا توقفت، مشددا أن المهم هو أن نستمر في محاولة الإصلاح، وتابع أن الحزب مازال في عمومه سليما، ودوره لم ينته.

وتابع ابن كيران، وهو يتحدث خلال الجمع العام لمغاربة حزب العدالة والتنمية بالخارج، اليوم السبت بسلا، وفق الموقع الرسمي للحزب، " على أن هناك عهدا بيننا وبين المواطنين، ولذا علينا أن نبذل كل جهودنا، لأن بلادنا في حاجة إلى الإصلاح وفي حاجة إلى "ناس" مخلصين يجتهدون للإصلاح، وهذه هي خلاصة خطاب جلالة الملك..".