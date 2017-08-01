بن كيران:البقاء على رأس ''البيجيدي'' ليس بيدي وغير وارد حاليا ﻿

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قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء عقد صبيحة اليوم بمدينة سلا مع مسؤولي الحزب بأوربا ، أن ''عودته لقيادة الحزب للمرة الثالثة غير وارد حاليا وأن المجلس الوطني

''شوف تيفي''

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء عقد صبيحة اليوم بمدينة سلا مع مسؤولي الحزب بأوربا ، أن "عودته لقيادة الحزب للمرة الثالثة غير وارد حاليا وأن المجلس الوطني والمؤتمر هما الكفيلان بالحسم في الموضوع".

وقال مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن بن كيران إعترف بوجود إضطرابات ومشاكل داخل قواعد الحزب منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، معيدا التذكير بأنه لن يفرض نفسه على أحد من أجل البقاء أمينا عاما للمرة الثالثة.

وفي ذات السياق، أورد الموقع الرسمي للحزب، الذي سمح لصحافييه بالحضور بذريعة أن اللقاء داخلي، حيث أكد ابن كيران، "بأن الحياة ليست كلها انتصارات، وأن الخصوم "ما ناعسينش"، مشيرا إلى أن الخصوم لم يريدوا لنا أن نفرح بالانتصارات التي حققناها لحد الآن، وتابع أنه "ديمقراطيا هزمناهم، ولكن لا بد أن يحاولوا أن يهزمونا بطريقة أو بأخرى" وفق الموقع الرسمي.

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