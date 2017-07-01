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الحليمي..مليون و200 ألف عاطل بالمغرب وأزيد من مليون شخص في حالة شغل ناقص

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 16:59 الحليمي..مليون و200 ألف عاطل بالمغرب وأزيد من مليون شخص في حالة شغل ناقص | اقتصاد
الحليمي..مليون و200 ألف عاطل بالمغرب وأزيد من مليون شخص في حالة شغل ناقص
أحدث الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 74.000 منصب شغل موزعة بين 12.000 منها بالوسط الحضري و62.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان 26.000 منصب شغل.

''شوف تيفي''

أحدث الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 74.000 منصب شغل موزعة بين 12.000 منها بالوسط الحضري و62.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان 26.000 منصب شغل.

وأفاد تقرير جديد للمندولبة للتخطيط توصلت به "شوف تيفي" عن إحداث قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" حوالي 52 ألف منصب شغل و قطاع "الخدمات" 19 ألف منصب ، فيما قطاع "البناء والأشغال العمومية" 7.000، في حين فقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 4.000 منصب شغل.

وإستنادا للتقرير، تزايد حجم الساكنة النشيطة بـ 107.000 شخص، حيث ارتفع عدد العاطلين بـ 33.000 شخص على المستوى الوطني، وبلغ بذلك العدد الإجمالي للعاطلين 1.123.000 شخص، وقد عرف حجم البطالة ارتفاعا بـ 45.000 شخص بالوسط الحضري وتراجعا بـ 12.000 شخص بالوسط القروي.

وانتقل معدل البطالة من9,1% إلى 9,3%على المستوى الوطني و من13,4% إلى 14% بالوسط الحضري، في حين تراجع بالوسط القروي من3,5% إلى 3,2%. ويبقى معدل البطالة مرتفعا في صفوف النساء، حيث انتقل من12,7% إلى13,2% ، ولدى حاملي الشواهد، من16,3% إلى17%، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، من23,2% إلى 23,5%.

ومن جهة ثانية، بلغت عدد الساكنة في حالة شغل ناقص 1.086.000 شخص. وارتفع معدل الشغل الناقص بـ 0,1 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016، منتقلا من 9,8% إلى 9,9% على المستوى الوطني، ومن9% إلى 9,1% بالوسط الحضري، ومن10,7% إلى 10,8% بالوسط القروي.

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