الخالدي: نحن من تبنينا ملف''السلفية'' وملف ''الشيعة'' مطروح للنقاش بالمغرب ﻿

جدل كبير واتهامات خطيرة جلها خلصت الى وصف واحد وهو محاولة زعزعة عقيدة المغاربة ، وذلك بعد إستقبال حزب النهضة والفضيلة للباحث : ''إدريس هاني'' المعروف بتنقلاته الكثيرة لإيران والعراق ودول أخرى ،

"شوف تيفي"

جدل كبير واتهامات خطيرة جلها خلصت الى وصف واحد وهو محاولة زعزعة عقيدة المغاربة ، وذلك بعد إستقبال حزب النهضة والفضيلة للباحث : "إدريس هاني" المعروف بتنقلاته الكثيرة لإيران والعراق ودول أخرى ، وقرابته بقيادات شيعية في ندوة حزبية خلال الأيام الماضية ، والتي عرفت حضور شخصيات أكاديمية ووزراء سابقين في الحكومات المغربية نظرا لأهيمة الموضوع المطروح للنقاش .

وقد أشعل نار هذه الهجمة الشرسة بعض الأطراف المحسوبة على التيار السلفي عبر صفحاتهم الفيسبوكية، بحيث وصل الجدال بين أطر حزب "الشمس" وبعض رواد الفايسبوك وبأسماء وصور مستعارة الى تبادل التهديدات والإتهامات.

وفي اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي" بالأمين العام لحزب الشمس "الخالدي" أكد أنه مع الإنفتاح وتعدد الثقافات كيفما كان نوعها ، وذلك في إطار الإحترام الكامل لثوابت الأمة المغربية ، والتي تتجلى في الدين الإسلامي ،والمذهب المالكي تحت إمارة أمير المؤمنين الملك محمد السادس .

وقال "الخالدي": نحن من تبنينا ملف السلفية سابقا وترافعنا عليه وكنا سببا رئيسيا في إطلاق سراح المسجونين منهم ..."، وأضاف: "حشومة على هاذ الناس لا يشجعون على الإنفتاح ولا يؤمنون بالتعددية .."

وأكد الأمين العام لحزب "الشمس" أنه سيتطرق خلال الأيام القليلة المقبلة الى العديد من الواضيع المهمة التي يجب على الفاعلين السياسين أن يتطرقوا اليها اليوم أكثر من أي وقت مضى ، وتفاعلا مع الخطاب الملكي أوضح "الخالدي" أن المغرب لجميع الأطياف ، وليس حكرا على فئة دون الأخرى ، مبديا استغرابه من الفكر المتطرف الذي لا يريد للآخر أن يكون.