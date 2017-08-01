 خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان ﻿
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خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان

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خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 15:28 خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان | حوادث و حقوق
خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بتطوان ، من تحديد هوية الشخصين اللذان ظهرا في شريط فيديو مصور المتداول عبر الواتساب، حيث تم فتح تحقيق قضائي، أفضى إلى إعتقال السيدة التي ظهرت بالشريط، أمس الجمعة رابع

شوف تيفي:

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بتطوان ، من تحديد هوية الشخصين اللذان ظهرا في شريط فيديو مصور المتداول عبر الواتساب، حيث تم فتح تحقيق قضائي، أفضى إلى إعتقال السيدة التي ظهرت بالشريط، أمس الجمعة رابع غشت الجاري، والتي إعترفت بالمنسوب إليها، خلال التحقيق القضائي الذي أجري معها، مؤكدة مشاركتها في تسجيل الفيديو بمحض إرادتها، في الوقت الذي أصر زوجها على متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، ليتقرر عرضها أمام النيابة العامة في حالة إعتقال.

وكشفت وسائل إعلام محلية،أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، أحالت صباح يومه السبت ، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بطلة شريط الفيديو الإباحي، الذي تم نشره على شبكات التواصل الإجتماعي ويتم تداوله عبر الواتساب بتطوان والنواحي، بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والترويج لأشرطة إباحية.

وتعود التفاصيل إلى إنتشار شريط فيديو إباحي تم تداوله على نطاق واسع بمدينة تطوان والنواحي، تبلغ مدته دقيقتين و45 ثانية، يوثق لمشاهد إباحية، قام بتصويره شخص بغرفة النوم بعدما انفرد بعشيقته داخل الغرفة، وشرع في توثيق مغامراته الجنسية.

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خطير.. حصل مرتو كتخونو بعدما شاف فيديو جنسي عبر الواتساب مع 2 ديال الرجالة فغرفة ديال النوم بتطوان

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