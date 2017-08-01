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دعم الغاز والسكر يكلف صندوق المقاصة 697 مليار في ستة أشهر

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 15:31 دعم الغاز والسكر يكلف صندوق المقاصة 697 مليار في ستة أشهر | بوليتيك
دعم الغاز والسكر يكلف صندوق المقاصة 697 مليار في ستة أشهر
بلغت تحملات صندوق المقاصة الموجهة إلى دعم مادتي غاز البوتان والسكر بلغت ما يناهز 6.97 ملايير درهم مع نهاية يونيو 2017، مقابل 4.81 ملايير درهم في نهاية يونيو 2016، حيث سجل الدعم الموجه لهاتين المادتين

''شوف تيفي''

بلغت تحملات صندوق المقاصة الموجهة إلى دعم مادتي غاز البوتان والسكر بلغت ما يناهز 6.97 ملايير درهم مع نهاية يونيو 2017، مقابل 4.81 ملايير درهم في نهاية يونيو 2016، حيث سجل الدعم الموجه لهاتين المادتين ارتفاعا بنحو 2.16 مليار درهم، وفق تقرير جديد للصندوق.

وبلغة الأرقام، فقد بلغ حجم الدعم الموجه لغاز البوتان لوحده أزيد من 5.2 ملايير درهم إلى غاية يونيو 2017، مقابل 3.09 ملايير درهم في نهاية يونيو 2016، حيث إرتفعت تكاليف دعم مادة غاز البوتان بين سنتي 2016 و2017، بما يناهز 70 في المائة.

و يعزى هذا الارتفاع وفق تقرير صندوق المقاصة، إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وكذا إلى تغيير بنية أسعار مادة غاز البوتان، وصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بنحو 2 في المائة.

ووصلت تكلفة الدعم الموجه لمادة الغاز خلال شهر يناير الماضي، إلى أزيد من 823 مليون درهم، مسجلة أعلى ارتفاع خلال شهر مارس، حيث بلغت 1.12 مليار درهم، وبلغ حجم كميات الغاز المدعم في يناير الماضي أزيد من 198 ألف طن، فيما ناهز في شهر مارس أزيد من 205 آلاف طن.

وتأتي الأرقام الجديدة للصندوق، تزامنا وإنطلاق الدراسات لإحصاء الأسر الفقيرة في المغرب ومنحها بطاقة خاصة للإستفاذة من قارورات الغاز مجانا في أفق سنة 2019 وفق الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي.

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