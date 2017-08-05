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رجال الحموشي يسقطون عصابة تتزعمها فتاة بايت ملول+صورة

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 15:21 رجال الحموشي يسقطون عصابة تتزعمها فتاة بايت ملول+صورة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون عصابة تتزعمها فتاة بايت ملول+صورة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بآيت ملول، أمس الجمعة 04 غشت، من إيقاف 4 أشخاص، ضمنهم فتاة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات.

'شوف تيفي "

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بآيت ملول، أمس الجمعة 04 غشت، من إيقاف 4 أشخاص، ضمنهم فتاة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات.

وحسب ما توصلت "شوف تيفي" فعملية الإيقاف، التي أشرف عليها رئيس مفوضية الشرطة، جرت بحيي قصبة الطاهر والمزار؛ وذلك إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية استدلالا لمعلومات تشير إلى نشاط المشتبه فيهم في ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته فقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز كميات من القنب الهندي والتبغ المهرب وأخرى من مخدر الشيرا، إلى جانب مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه المخدرات، فضلا عن دراجة نارية مشكوك في مصدرها.

وأشار ذات المصدر بأنه تبين من خلال الأبحاث المباشرة أن اثنين من الموقوفين كانا يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الجرم نفسه، وقد تم الاحتفاظ

بالموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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