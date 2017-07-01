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بن عبد الله يعترف بتأخر دراسة المشاريع وإنجازها خلال حكومة بن كيران بسبب كثرة المتدخلين

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 14:13 بن عبد الله يعترف بتأخر دراسة المشاريع وإنجازها خلال حكومة بن كيران بسبب كثرة المتدخلين | بوليتيك
بن عبد الله يعترف بتأخر دراسة المشاريع وإنجازها خلال حكومة بن كيران بسبب كثرة المتدخلين
كشف عضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الوزير نبيل بن عبد الله، أفاد خلال رده على تساؤلات أعضاء اللجنة حول تقرير قضاة إدريس جطو، بأنه ينبغي وضع مخطط وإستراتيجية جديدة بين الوزارات

''شوف تيفي''

كشف عضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الوزير نبيل بن عبد الله، أفاد خلال رده على تساؤلات أعضاء اللجنة حول تقرير قضاة إدريس جطو، بأنه ينبغي وضع مخطط وإستراتيجية جديدة بين الوزارات لجمع 50 مليار درهم لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تجنبا للسقوط في الأخطاء السابقة، والمتعلقة بتأخر دراسة وإنجاز المشاريع.

وحسب ذات المصدر، فقد جاء تصريح نبيل بن عبد الله خلال مناقشة مشكل الحكامة حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث أوضح نبيل بن عبد الله أن مبلغ 50 مليار درهم المخصص للصندوق عير موجودة على أرض الواقع، لأن حجم الإستثمارات العمومية للحكومة خلال سنة كاملة لايصل للمبلغ المذكور فما بالك بتخصيصها لصندوق واحد.

وخلف التصريح الجديد لنبيل بن عبد الله ردود فعل متباينة بين المحللين الإقتصاديين والسياسيين داخل موقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبو بلجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعت القطاعات الحكومية تأجيل إلتزاماتها المالية نحو الصندوق رغم كثرة المتدخلين .

وذهبت التحليلات بعيدا حول إعتراف "نبيل بن عبد الله" في سياق كلمته أمام النواب الحاضرين لإجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية، حيث فسروا كلمة بن عبد الله بكونها إعتراف على سقوط الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران في خطأ تدبير المشاريع والأوراش بسبب كثرة المتدخلين لغياب إستراتيجية حكومية علمية وشفافة.

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