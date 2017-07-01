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العثور على جثة شاب عشريني نواحي تنغير

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 14:01 العثور على جثة شاب عشريني نواحي تنغير | حوادث و حقوق
العثور على جثة شاب عشريني نواحي تنغير
صادف أحد المواطنين خلال تجواله بالجبل القريب من مضايق تودغى، المتواجد ضمن النفوذ الترابي لجماعة تودغى العليا بإقليم تنغير، على جثة شاب في العشرينات من عمره المبحوث عنه منذ يومين بسبب غيابه عن

''شوف تيفي'':

صادف أحد المواطنين خلال تجواله بالجبل القريب من مضايق تودغى، المتواجد ضمن النفوذ الترابي لجماعة تودغى العليا بإقليم تنغير، على جثة شاب في العشرينات من عمره المبحوث عنه منذ يومين بسبب غيابه عن عائلته.

وقد قام المواطن بالاتصال بالسلطات المحلية التي قدمت لعين المكان لتفقد جثة الشاب، الذي ينحدر من دوار آيت سنان لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن النيابة العامة قد أعطت تعليماتها بنقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، للمباشرة في عملية التشريح للكشف عن ملابسات وفاته، إلى جانب فتح تحقيق من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، لجمع المعطيات الأولية حول الواقعة.

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