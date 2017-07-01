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صاحب أغنية ديسباسيتو يزور هذه الدولة العربية قريبا

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 13:40 صاحب أغنية ديسباسيتو يزور هذه الدولة العربية قريبا | ثقافة و فنون
صاحب أغنية ديسباسيتو يزور هذه الدولة العربية قريبا
من المنتظر أن يزور المغني البورتوريكي لويس فونسي دولة مصر قريبا لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي برعاية إحدى شركات التطوير العقاري المصرية بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يزور المغني البورتوريكي لويس فونسي دولة مصر قريبا لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي برعاية إحدى شركات التطوير العقاري المصرية بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

وبهذا الخصوص، نشرت المطربة اللبنانية على حسابها الشخصي على الإنستغرام تدوينة أعلنت من خلالها عن موعد الحفل الغنائي الذي سيجرى 11 غشت المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن أغنية ديسباسيتو الإسبانية تجاوزت ليلة البارحة الجمعة عتبة 3 مليار مشاهدة ليُصبح بذلك الفيديو الأكثر مشاهدة على موقع اليوتوب، متفوقة بذلك على الأغنية الشهيرة سي يو إيغين للمغني ويز خليفة والذي أهداها لروح الممثل بول والكر بطل الفيلم فاسط أند فوريز.

كما أنه من جهة اخرى ساهمت الأغنية الشهيرة في ارتفاع نسبة السياحة بـ بورتو ريكو بنسبة 45 بالمئة.

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ديسباسيتو لويس فونسي مصر

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