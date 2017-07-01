وكالات الأسفار كتبيع ''mp3'' ديال 70 درهم للحجاج بـ 450 درهم والناس مقلقين ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من مجموعة من الحجاج، تفيد أن وكالات الأسفار، أرغمتهم على اقتناء جهاز ''إمبي3'' الذي يحمل التعليمات الخاصة بكيفية قضاء المناسك وذلك مقابل 450 درهم للجهاز الواحد بالرغم من أن

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مجموعة من الحجاج، تفيد أن وكالات الأسفار، أرغمتهم على اقتناء جهاز "إمبي3" الذي يحمل التعليمات الخاصة بكيفية قضاء المناسك وذلك مقابل 450 درهم للجهاز الواحد بالرغم من أن الجهاز كان يمنح للحجاج سابقا مجانا.

وأوضح أحد الحجاج في اتصال له مع "شوف تيفي" أن الجهاز لا يتعدى سعره 70 درهم، موضحا أن وكالات الأسفار أبلغت الحجاج بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هي من كانت وراء فرض هذا الجهاز والثمن المحدد له.

وطالب الحاج القاطن بمدينة الدار البيضاء بفتح تحقيق للكشف عن صحة ادعاءات وكالات الاسفار، معبرا عن استنكاره الشديد لبيع الحجاج جهازا بسعر أكثر من قيمته الحقيقية.