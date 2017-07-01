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صادم: فتاة مغربية تحكي قصة زواجها بثلاثة مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 12:50 صادم: فتاة مغربية تحكي قصة زواجها بثلاثة مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية | مجتمع
صادم: فتاة مغربية تحكي قصة زواجها بثلاثة مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية
إسلام ميطاط، فتاة مغربية، كانت تحلم شأنها شأن كثير من بنات جيلها في زوج تشاطره الحب والأماني، وينسجان معاً مستقبلاً وعائلة وأطفالاً، الفتاة راحت تبحث عن ''فارس الأحلام'' بين مواقع الزواج في الشبكة

"شوف تيفي"

إسلام ميطاط، فتاة مغربية، كانت تحلم شأنها شأن كثير من بنات جيلها في زوج تشاطره الحب والأماني، وينسجان معاً مستقبلاً وعائلة وأطفالاً، الفتاة راحت تبحث عن "فارس الأحلام" بين مواقع الزواج في الشبكة العنكبوتية، على الإنترنت يقدم لها هدية من السماء على طبق من ذهب، وبكبسة زر واحدة.

فإذا بالإنترنت يقود الفتاة للتنقل من المغرب إلى سوريا، لتكون في كنف "تنظيم الدولة الاسلامية"، وزوجة أحد المقاتلين، بعد أن تعرفت عليه في أحد مواقع الزواج الكثيرة المنتشرة في الفضاء الإلكتروني.

ميطاط التي التقتها "العربية"، تروي لبرنامج "صناعة الموت" قصة الحلم الذي تبخر في "أرض الخلافة" المنشودة، قائلة إن زوجها وبعد أن تعرفت عليه أتى لخطبتها من أهلها في المغرب، قائلة إنه كان بريطانيا من أصل أفغاني، ليتذرع لها بعد ذلك بأن الزواج يحتاج لإجراءات وأوراق تستغرق وقتاً طويلاً.

تقول إسلام ميطاط "أخبرني زوجي أنه يجب أن أسافر لبلدان كثيرة لتسهيل الحصول على الجنسية البريطانية مضيفة "بعد زواجي تنقلت بين أفغانستان ودبي والمغرب وتركيا. وفي تركيا فوجئت عندما وجدت نفسي في بيت مليء بنساء متجهات إلى سوريا". وتالياً، أخبرها زوجها في "غازي عنتاب" أن "هدية زواجي هي التوجه لأرض الخلافة"، حيث "اكتشفت أن زوجي كان مقاتلاً ضمن كتيبة أبو عمر الشيشاني".

وتضيف أنه "بعد مقتل زوجي الأول تزوجت من صديق له وكان ألمانياً من أصل أفغاني"، مبينة أنه "السيدة التي يقتل زوجها تقضي فترة عدتها وتجد نفسها مضطرة للزواج بشخص آخر"، قائلة إنه فيما بعد "طلبت الطلاق من زوجي الثاني وتطلقت منه بعد شهر من الزواج. وكنت أعيش تحت الرقابة الشديدة في الرقة وكان الهروب مستحيلاً".

وعن زواجها الثالث تقول ميطاط "زوجي الثالث كان هندياً ووافق على طلبي البقاء مع المدنيين"، إلا أنه تالياً "قتل في منطقة الطبقة، ونجحت في التواصل مع قوات الأكراد لتحريري"، لتخرج إلى الحرية التي سلبت منها، وتعود لها مع أبنائها من تجربة ملؤها الدمع والألم.

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