هام للمغاربة ..درجات الحرارة تصل إلى 47 بهذه المناطق بالمملكة يوم غد الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من مناطق سوس ووسط البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس، فيما

''شوف تيفي:''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من مناطق سوس ووسط البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس، فيما سيكون حارا نسبيا بباقي الجهات، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل، خلال الصباح والليل، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.وستنمو منذ نهاية الصباح سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلس وقد تمتد فيما بعد نحو السهول الممتدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بغرب الأقاليم الجنوبية ومن الشرق بشرق هذه الأقاليم ، بينما ستهب من الشرق وأحيانا من الجنوب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في معظمها فيما تبقى من المناطق الأخرى.

كما يحتمل هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار مابين 43 و 47 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيقت وداخل كل من سوس و الشياظمة وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ومابين 39 و 43 درجة بالسياس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وداخل مناطق كل من اللكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والأقاليم الجنوبية، ومابين 34 و 39 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 27 و 33 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج مابين طنجة والرباط ومابين طرفاية والكويرة، وهائجا بباقي السواحل.