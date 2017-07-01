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كارثة...حياة المئات من أطفال الأسر المعوزة في خطر بجهة سوس بعد نفاذ الأدوية من المستشفيات

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 12:23 كارثة...حياة المئات من أطفال الأسر المعوزة في خطر بجهة سوس بعد نفاذ الأدوية من المستشفيات | بوليتيك
كارثة...حياة المئات من أطفال الأسر المعوزة في خطر بجهة سوس بعد نفاذ الأدوية من المستشفيات
كشف مصدر نقابي ''لشوف تيفي'' أن الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، أضحى أكثر خطورة مما يتصور المسؤولون المركزيون، حيث أن صيدليات قد نفذت تماما من أدوية الأمراض المزمنة والمكلفة ماديا لجيوب أطفال الفقراء

''شوف تيفي''

كشف مصدر نقابي "لشوف تيفي" أن الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، أضحى أكثر خطورة مما يتصور المسؤولون المركزيون، حيث أن صيدليات قد نفذت تماما من أدوية الأمراض المزمنة والمكلفة ماديا لجيوب أطفال الفقراء المعوزين.

وأوضح ذات المصدر، أن وزير الصحة الحسين الوردي يتحمل المسؤولية كاملة في الوضع الصحي الذي تعيشه الجهة التي ينتمي أغلب مسؤوليها للون السياسي للوزير، وأن مسؤولين إقليميين قد قضوا سنوات في مناصبهم دون أن تزورهم لجان التحقيق والتفتيش التي دائما يتبجح بها الوزير.

وأضاف ذات المصدر، أن العديد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقييين بدأوا في إنشاء تنسيقيات محلية للإحتجاج على تدني الخدمات الصحية وجودتها خاصة، بالمستشفى الجهوي للصحة بأكادير، والمستشفيين الإقليميين لإنزكان وتارودانت رغم أن الوزارة تخصص أموالا ضخمة لمستشفى إنزكان وأكادير.

وفي ذات السياق، كشف البرلماني عن مدينة أيت ملول "الحسين حريش" بأن وضع الصحة بجهة سوس ماسة كارثي، "فصيدليات المستشفيات خالية من الأدوية ، بما في ذلك الانسولين بحيث صارت حياة المئات من الأطفال في خطر..." .

وأضاف النائب البرلماني في تدوينة على صفحته بالفايسبوك بالقول" نزيف في الموارد البشرية واستقالات متتالية... بعض مراكز تصفية الدم ستكون بدون طبيب في غضون أيام ، حياة المرضى في خطر ....وضع مأساوي وكارثي لا يمكن القضاء عليه ببروغاندا توقيف او عزل طبيب هنا او هناك او صدام هنا او هناك بل بجرأة وشجاعة واعتراف بأن قطاع الصحة يدبر بطريقة فاشلة جدا...وضع لا يمكننا الصمت اتجاهه أو تجاهله ".

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