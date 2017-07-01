 السلطات المحلية بأكادير تشن حملة على مقاهي الشيشة ﻿
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السلطات المحلية بأكادير تشن حملة على مقاهي الشيشة

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 12:06 السلطات المحلية بأكادير تشن حملة على مقاهي الشيشة | حوادث و حقوق
السلطات المحلية بأكادير تشن حملة على مقاهي الشيشة
قامت مساء أمس الجمعة، السلطات المحلية بمدينة أكادير بالاستجابة لشكايات المواطنين المتضررين من مقاهي الشيشة، حيث شنت حملة واسعة عبر أحيائها الشعبية همت مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم خدمة

''شوف تيفي'':

قامت مساء أمس الجمعة، السلطات المحلية بمدينة أكادير بالاستجابة لشكايات المواطنين المتضررين من مقاهي الشيشة، حيث شنت حملة واسعة عبر أحيائها الشعبية همت مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم خدمة "تدخين المعسل بالتقسيط" بالقطاع السياحي للمدينة.

وقد أسفرت هذه العملية التي قادها قائد الملحقة الإدارية الثانية بمعية أعوان السلطة والقوات المساعدة، على حجز قرابة 32 نرجيلة بمستلزماتها بعدد من المقاهي المتواجدة بحي الباطوار إلى جانب تحرير محاضر ضد المخالفين.

يذكر أن مقاهي الشيشة تشهد انتشار واسع عبر ارجاء مدينة أكادير، الأمر الذي أثار إنزعاج المواطنين الذين قدموا مجموعة من الشكايات للحد من تنامي هذه الظاهرة.

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