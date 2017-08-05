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بالصورة:هشام بهلول يرد على تصريحات طليقته ويتوعد بنشر تسجيلات صوتية لها

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 12:00 بالصورة:هشام بهلول يرد على تصريحات طليقته ويتوعد بنشر تسجيلات صوتية لها | ثقافة و فنون
بالصورة:هشام بهلول يرد على تصريحات طليقته ويتوعد بنشر تسجيلات صوتية لها
خرج الممثل المغربي هشام بهلول بتصريح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، بعدما لم يستطع التزام الصمت بخصوص الجدل الذي أثارته طليقته الثانية سميرة مستاري مؤخرا بعد كشفها لأسرار

''شوف تيفي'':

خرج الممثل المغربي هشام بهلول بتصريح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعدما لم يستطع التزام الصمت بخصوص الجدل الذي أثارته طليقته الثانية سميرة مستاري مؤخرا بعد كشفها لأسرار مثيرة لحياتهما الشخصية.

وقد نشر بهلول تدوينة عبر الفايسبوك يتوعد فيها زوجته بنشر تسجيلات صوتية للخصومة التي نشبت بين والدته و زوجته، كتب فيها " السلام عليكم أحبتي، سأنشر تسجيلا صوتيا للخصومة التي نشبت بين زوجتي ووالدتي السبعينية، قبل تطليقها الطلقة الثانية بالحرم المكي، المشكل الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس، لكثرة المشاكل داخل البيت. وهناك أدلة وتسجيلات أخرى سأحتفظ بها لوقتها".

فيما خلق طلاق الفنان هشام بهلول لزوجته الثانية سميرة مستاري جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصا أن زواجهما لم يدم طويلا بعدما عقدا قرانهما في النصف من سنة 2015.

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