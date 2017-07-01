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تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 11:41 تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك
تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني
تعليمات ملكية صارمة جعلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يجبر الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط الوقوف على الأشغال القائمة ، والمعنيون بمنارة الحسيمة يتحسسون رؤوسهم خوفا من الإعفاء

"شوف تيفي"

تعليمات ملكية صارمة جعلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يجبر الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط الوقوف على الأشغال القائمة ، والمعنيون بمنارة الحسيمة يتحسسون رؤوسهم خوفا من الإعفاء الذي قد يطالهم في أي وقت ، بحيث أخبرهم "العثماني" بقرار منعهم الإستفادة من العطلة الصيفية مع المنع من مغادرة التراب الوطني قصد مواصلة عملهم بزيارات ميدانية لمدينة الحسيمة.

وحسب مصادر "الصباح" فإن القرارات طالت عشرة وزراء ملزمين بالبقاء رهن الإشارة وعدم إطفاء هواتفهم حتى يردوا على مكالمات طارئة للاستفسار عن معطيات أو أشغال خاصة بمشروع من المشاريع المعطلة.

وأفادت المصادر ذاتها أن العثماني أخبر أيضا موظفي إدارة رئاسة الحكومة بهذا الأمر، من خلال تعليق اجتماع أشغال المجلس الحكومي لمدة ثلاثة أسابيع ، "من 3 غشت إلى غاية 24 منه" والعودة إلى العمل مباشرة بعد خطاب الملك في 20 غشت لمناسبة احتفال المغاربة بعيد ثورة الملك والشعب واحتفالات 21 غشت لمناسبة عيد الشباب.

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الملك العثماني وزراء

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