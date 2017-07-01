بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني ﻿

كشف مصدر حكومي، أن منع العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني لايقتصر فقط على الوزراء، بل يشمل كذلك مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين ، لسبعة وزارات وقطاعات حكومية.

''شوف تيفي''

كشف مصدر حكومي، أن منع العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني لايقتصر فقط على الوزراء، بل يشمل كذلك مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين ، لسبعة وزارات وقطاعات حكومية.

وأوضح ذات المصدر، أن المسؤولين الجهويين الممثلين لسبعة قطاعات وزارية بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة ونظرائهم بإقليم الحسيمة ممنوعون كذلك من العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني، بل منهم من توصل بأوامر شفوية مباشرة من الوزراء بمغادرة إدارته ومكتبه للوقوف ميدانيا على سير الأشغال.

وأضاف ذات المصدر، أن أطر الوزارات المعنية بمشاريع الحسيمة هم الآخرون لن يستفيذوا من العطلة هذه السنة إلى حين الكشف عن نتائج التحقيقات التي تباشرها لجنة مشتركة بين مفتشية وزارة المالية ووزارة الداخلية.

وقال ذات المصدر، أن العد العكسي لظهور نتائج التحقيق بدأ منذ خطاب العرش المجيد الاخير الذي أكد فيه الملك على وجوب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور المملكة، وهو مازاد من الضغط والتخوف وسط المسؤولين المباشرين عن مشاريع وأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".