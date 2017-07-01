 بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السيبة.. كاميرا المراقبة ترصد سارق دراجة نارية في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق

السيبة.. كاميرا المراقبة ترصد سارق دراجة نارية في واضحة النهار بأكادير

بالصور.. مغنية شهيرة تتعرض لأزمة صحية خلال صعودها على المسرح | ثقافة و فنون

بالصور.. مغنية شهيرة تتعرض لأزمة صحية خلال صعودها على المسرح

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني

بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك

بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني

زلزال قوي يهز هذه الدولة الإسلامية | دولي

زلزال قوي يهز هذه الدولة الإسلامية

شاب هرس زجاج حافلة بالقنيطرة وهاعلاش | حوادث و حقوق

شاب هرس زجاج حافلة بالقنيطرة وهاعلاش

أول فيديو لهشام بهلول بعد خلافه و طلاقه من زوجته‎ | بووز

أول فيديو لهشام بهلول بعد خلافه و طلاقه من زوجته‎

بالصورة..بنكيران يستضيف الربيعي و الشرطي الموقوف هشام ملولي | مجتمع

بالصورة..بنكيران يستضيف الربيعي و الشرطي الموقوف هشام ملولي

خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر | بوليتيك

خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 11:28 بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك
بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني
كشف مصدر حكومي، أن منع العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني لايقتصر فقط على الوزراء، بل يشمل كذلك مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين ، لسبعة وزارات وقطاعات حكومية.

''شوف تيفي''

كشف مصدر حكومي، أن منع العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني لايقتصر فقط على الوزراء، بل يشمل كذلك مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين ، لسبعة وزارات وقطاعات حكومية.

وأوضح ذات المصدر، أن المسؤولين الجهويين الممثلين لسبعة قطاعات وزارية بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة ونظرائهم بإقليم الحسيمة ممنوعون كذلك من العطلة الصيفية ومغادرة التراب الوطني، بل منهم من توصل بأوامر شفوية مباشرة من الوزراء بمغادرة إدارته ومكتبه للوقوف ميدانيا على سير الأشغال.

وأضاف ذات المصدر، أن أطر الوزارات المعنية بمشاريع الحسيمة هم الآخرون لن يستفيذوا من العطلة هذه السنة إلى حين الكشف عن نتائج التحقيقات التي تباشرها لجنة مشتركة بين مفتشية وزارة المالية ووزارة الداخلية.

وقال ذات المصدر، أن العد العكسي لظهور نتائج التحقيق بدأ منذ خطاب العرش المجيد الاخير الذي أكد فيه الملك على وجوب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور المملكة، وهو مازاد من الضغط والتخوف وسط المسؤولين المباشرين عن مشاريع وأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة المحاسبة النتائج التحقيق شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني

خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر | بوليتيك

خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر

شوفو هاد الإنفصالي شنو دار للعلم المغربي بفرنسا | بوليتيك

شوفو هاد الإنفصالي شنو دار للعلم المغربي بفرنسا

قاضي بالحسيمة يؤكد إصدار حكمه على حميد المهداوي بحياد وإستقلالية | بوليتيك

قاضي بالحسيمة يؤكد إصدار حكمه على ''حميد المهداوي'' بحياد وإستقلالية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم و بكاميرا خفية من قلب مستشفى 36 للأمراض العقلية..شوفو كيفاش عايشين..وضعية كارثية | بــووز
منذ 4 دقائق

فيديو صادم و بكاميرا خفية من قلب مستشفى 36 للأمراض العقلية..شوفو كيفاش عايشين..وضعية كارثية

بالفيديو..رئيس روسيا يصطاد السمك تحت الماء | قنوات أخرى

بالفيديو..رئيس روسيا يصطاد السمك تحت الماء

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 05 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 05 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 05 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 05 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السيبة.. كاميرا المراقبة ترصد سارق دراجة نارية في واضحة النهار بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

السيبة.. كاميرا المراقبة ترصد سارق دراجة نارية في واضحة النهار بأكادير

بالصور.. مغنية شهيرة تتعرض لأزمة صحية خلال صعودها على المسرح | ثقافة و فنون

بالصور.. مغنية شهيرة تتعرض لأزمة صحية خلال صعودها على المسرح

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك

تعليمات ملكية صارمة تمنع بعض الوزراء من مغادرة التراب الوطني

بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني | بوليتيك

بعد الوزراء..أطر ومسؤولي سبع قطاعات حكومية ممنوعون من مغادرة التراب الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.