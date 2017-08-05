بالصورة..بنكيران يستضيف الربيعي و الشرطي الموقوف هشام ملولي ﻿

نشر مرافق الشخصيات مهدي بنكيران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' صورة جمعته بكل من الشرطي الموقوف حاليا هشام ملولي و الملاكم المغربي محمد الربعي خلال تواجدهم بمدينة المضيق.

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نشر مرافق الشخصيات مهدي بنكيران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة جمعته بكل من الشرطي الموقوف حاليا هشام ملولي و الملاكم المغربي محمد الربعي خلال تواجدهم بمدينة المضيق.

وقد أرفق بنكيران الصورة بتدوينة كتب فيها :" عشاء مع لحباب صديقي البطل العالمي محمدالربيعي و صديقي الرياضي المتميز هشام ملولي ... تحية لكم من المضيق ".

يذكر أن مهدي هو مؤسس جمعية "محبي الملك محمد السادس" ورئيسها الحالي، حيث أصبح اليوم يعيش منافسة مع سفيان البحري صاحب الصفحة الفايسبوكية الرسمية للملك محمد السادس عبر نشر صور الحصرية والخاصة للعائلة الملكية.