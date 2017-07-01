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خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 10:33 خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر | بوليتيك
خبر سار للمغاربة المقيمين في قطر
بات بإمكان بعض المقيمين بدولة قطر حق التملك العقاري وممارسة بعض المشاريع التجارية من دون شريك قطري وذلك إلى جانب امتيازات اخرى كانت حكرا على القطريين فقط.

''شوف تيفي''

بات بإمكان بعض المقيمين بدولة قطر حق التملك العقاري وممارسة بعض المشاريع التجارية من دون شريك قطري وذلك إلى جانب امتيازات اخرى كانت حكرا على القطريين فقط.

وكشفت يومية الأحداث المغربية، أن هذه الخطوة غير مسبوقة بهذه المنطقة، كما أنها تتزامن مع الأزمة التي يعشها هذا البلد مع ثلاثة من جيرانه الخليجيين هم المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى جانب مصر.

هذا ووافق مجلس الوزراء القطري على منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين لكن شريطة توفره على ثلاثة شروط، وينص مشروع القانون على منح البطاقة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، كما يستفيد منها الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وكذلك ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاجها قطر.

هذا وتخول البطاقة للحاصلين عليها عددا من الإمتيازات من قبيل معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية كما تمنحهم الأولوية بعد القطريين في التعيين بالوظائف العامة والعسكرية والمدنية.

كما أصبح للمقيمين المستفيدين من البطاقة الدائمة حق التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك عقاري، فيما سيصدر مجلس الوزراء قرارات تنظيمية لتنفيذ القرار، علما أنه تم إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية القطرية تحمل اسم لجنة منح البطاقة الدائمة خولت لها مهمة النظر في طلبات بطاقات الإقامة الدائمة.

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قطر المغرب إقامة بطاقة بوليتيك

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