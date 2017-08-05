 تحقيق يفكك أسرار إمبراطورية الحشيش بين المغرب وإسبانيا ﻿
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تحقيق يفكك أسرار إمبراطورية الحشيش بين المغرب وإسبانيا

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 10:27 تحقيق يفكك أسرار إمبراطورية الحشيش بين المغرب وإسبانيا | دولي
تحقيق يفكك أسرار إمبراطورية الحشيش بين المغرب وإسبانيا
في تحقيق مثير، كشف موقع ''دياريو16'' الاسباني عن خبايا جديدة في نشاط شبكات تهريب الحشيش من شمال المغرب إلى جنوب اسبانيا.

''شوف تيفي:''

في تحقيق مثير، كشف موقع ''دياريو16'' الاسباني عن خبايا جديدة في نشاط شبكات تهريب الحشيش من شمال المغرب إلى جنوب اسبانيا.

وحسب يومية أخبار اليوم في العدد الصادر ليومه السبت، فقد أشار أمنيون إسبان إلى أنه رغم المجهودات التي تبذلها الأجهزة الامنية، إلا أنه من الصعوبة بمكان مطاردة مهربي الحشيش. وأوضحوا أن المهربين يستخدمون دراجات مائية " تشبه الطائرات الصغيرة" إذ أنها مجهزة بنظم حديثة تساعدها على التحرك في البحر، مثل الشهب السريعة، وأضافوا أن كل دراجة مائية تنقل نحو ثلاثة أطنان من الحشيش، كما تصل سرعة هذه الدراجات إلى 180 كيلومترا في الساعة، بينما لا تتجاوز سرعة زوارق الدوريات الأمنية 105 كلم في الساعة. هذه الدراجات الاستثنائية تتراوح أثمانها في الأسواق المرخص لها مابين 90 و 120 مليون سنتيم.

وحسب نفس المصادر، فإن التحقيق وصف مايحدث يوميا بين المهربين والأجهزة الأمنية في عرض سواحل البلدين بصراع " القط والفأر"، إذ ان كل واحد يراقب الاخر: المهرب ينتظر غفلة الأمن لمراوغته وتأمين وصول الحشيش إلى شواطئ الأندلس، في المقابل ترصد الأـجهزة الامنية أي تحرك للمهربين في البحر لمطاردتهم واعتقالهم.

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تحقيق الحشيش المغرب اسبانيا مهربين دراجات

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