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عاجل: نايضة بموريتانيا حول استفتاء على تعديل الدستور

بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 09:27 عاجل: نايضة بموريتانيا حول استفتاء على تعديل الدستور | دولي
عاجل: نايضة بموريتانيا حول استفتاء على تعديل الدستور
دُعي الموريتانيون إلى الادلاء بأصواتهم يومه السبت في استفتاء حول تعديل دستوري تدينه أحزاب المعارضة الرئيسية التي دعت إلى مقاطعته.

''شوف تيفي'':

دُعي الموريتانيون إلى الادلاء بأصواتهم يومه السبت في استفتاء حول تعديل دستوري تدينه أحزاب المعارضة الرئيسية التي دعت إلى مقاطعته.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة إلى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش في هذا البلد الشاسع المتاخم للسنغال ومالي والجزائر

ويتوقع أن تعلن النتائج مطلع الأسبوع المقبل في هذا الاقتراع الذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة "تمريرا قسريا" لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان .

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.

ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1,4 مليون مقترع، اذ ان المعارضة دعت الى "مقاطعة فعلية" للتصويت على امل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.

ودانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" في بداية الحملة التعديلات معتبرة انها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور". وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير الى الاستبداد".

وعشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور الذي يقود حزب تواصل الاسلامي السلطات بالإعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع أعمال عنف.

وبدأ نحو عشرين من اعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس الاربعاء للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد، وبالتخلي عن الاستفتاء، كما ذكر مصدر برلماني.

وسيدلي الموريتانيون بأصواتهم في صندوقين واحد للتعديلات الرئيسية والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف اليه خطان احمران يرمزان الى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وكانت موريتانيا اعلنت استقلالها في 1960.

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