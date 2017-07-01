عاجـــل.. صحافي يتعرض للسرقة الموصوفة من داخل منزله بالحي الحسني ﻿

علمت شوف تيفي أن منزل صحافي كائن بالطابق الثاني/ إقامة اليسر، بمنطقة فرح السلام بعمالة الحي الحسني-الدارالبيضاء، تعرض ليلة يومه الجمعة للسرقة الموصوفة .

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي أن منزل صحافي كائن بالطابق الثاني/ إقامة اليسر، بمنطقة فرح السلام بعمالة الحي الحسني-الدارالبيضاء، تعرض ليلة يومه الجمعة للسرقة الموصوفة .

وأَضافت مصادرنا، أن العصابة الإجرامية استغلت خُلُو المنزل السكني ليقوموا بسرقته بالكامل لتتفاجأ العائلة الصغيرة بعد عودتها بالواقعة.

هذا وحلت بعين المكان الشرطة القضائية والشرطة العلمية لفتح محضر في ظروف وملابسات السرقة وأخذ البصمات للتعرف على مرتكبي السرقة.

تجدر الإشارة، إلى أن منطقة فرح السلام بعمالة الحي الحسني تعرف في الأونة الأخيرة العديد من الوقائع المشابهة لهاته التي تعرض لها منزل الصحافي.