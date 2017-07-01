شوفو هاد الإنفصالي شنو دار للعلم المغربي بفرنسا ﻿

أقدم انفصالي مساء أمس الخميس على نزع العلم المغربي من على مبنى القنصلية المغربية بمدينة بوردو الفرنسية وذلك بعدما تظاهر مجموعة من الإنفصاليين أمام القنصلية المذكورة.

''شوف تيفي''

أقدم انفصالي مساء أمس الخميس على نزع العلم المغربي من على مبنى القنصلية المغربية بمدينة بوردو الفرنسية وذلك بعدما تظاهر مجموعة من الإنفصاليين أمام القنصلية المذكورة.

وكشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري أن المعني بالأمر والمدعو ولد لعروسي تمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض عليه بعدما تطاول على العلم المغربي وذلك أمام أنظار رجال الأمن، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة المحلية للتحقيق معه في المنسوب إليه.

وأضافت اليومية، أن الإعتداء على القنصلية المغربية خلف استنكارا واسعا لدى الجالية المغربية بفرنسا، حيث وصفت الجمعية الصحراوية المغربية بفرنسا هذا الإعتداء بالأحمق، مبرزة أنه دليل على تقلص مساحة مناورات الخصوم، وطالبت السلطات الفرنسية بتطبيق القانون على المعتدي الذي تطاول على السيادة الوطنية للمغرب.