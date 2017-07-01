قاضي بالحسيمة يؤكد إصدار حكمه على ''حميد المهداوي'' بحياد وإستقلالية ﻿

أكد ''شريف الغيام'' القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أنه بعد النطق بالحكم على الصحفي ''حميد المهداوي'' لم يلتق أي محام أو أي شخص آخر، مضيفا أن كلمة القاضي، بصفته تلك، تكون من خلال ما يصدره من أحكام

''شوف تيفي''

أكد "شريف الغيام" القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أنه بعد النطق بالحكم على الصحفي "حميد المهداوي" لم يلتق أي محام أو أي شخص آخر، مضيفا أن كلمة القاضي، بصفته تلك، تكون من خلال ما يصدره من أحكام بقناعة وحياد تامين طبقا لما ينص عليه القانون والضمير المهني وفي استقلال تام للسلطة القضائية.

وعبر القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عن استغرابه الشديد من "الوقائع الوهمية التي لا تمت للواقع بصلة" ومن "المعطيات الكاذبة" التي جاء بها أحد المواقع الإلكترونية، بخصوص الحكم على الصحافي المهدوي، مؤكدا "عدم صحة" ما ورد فيه بالمطلق.



وقال الغيام، في بيان له، إن المعطيات التي أوردها المقال تحت عنوان "هل أحس بالذنب؟...هذا ما قام به القاضي بعد حكمه بالسجن على المهدوي" "بعيدة كل البعد عن ما يفرضه العمل الصحفي من أمانة في نقل الخبر أو المعلومة والتأكد من صحتها طبقا لمقتضيات المادة 2 من قانون الصحافة".



وأشار القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة إلى "تناقض العنوان والمضمون بذكره تارة بعد الحكم وتارة ساعات قبيل النطق بالحكم...إلى غير ذلك من المعطيات المخالفة تماما للواقع".