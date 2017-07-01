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خطير...شفارة تلَقاو لمهاجر إفريقي في الدشيرة رجعوه كلو دميات

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 19:26 خطير...شفارة تلَقاو لمهاجر إفريقي في الدشيرة رجعوه كلو دميات | حوادث و حقوق
خطير...شفارة تلَقاو لمهاجر إفريقي في الدشيرة رجعوه كلو دميات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء لاعتداء شنيع على يد لصوص، أقدموا على ''شرملته'' قبل سرقة هاتفه النقال.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء لاعتداء شنيع على يد لصوص، أقدموا على "شرملته" قبل سرقة هاتفه النقال.
وحسب ناشري الفيديو فإن الجريمة، وقعت ليلة أمس الخميس بالدشيرة الجهادية، حيث تعرض مهاجرون لهجوم نفذه أفراد عصابة إجرامية مسلحة، وأصيب خلال هذا الهجوم أحد المهاجرين بجروح خطيرة على مستوى الرأس قبل سرقة هاتفه النقال الذي تبلغ قيمته 200 درهم.

وكما تظهر الصور، فإن الضحية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر أفراد العصابة إلى وجهة غير معلومة.

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