الله يسترنا..شارجور حرق الدار بالبرنوصي ﻿

علمت شوف تيفي أن منزلا سكنيا بمنطقة البرنوصي وتحديدا بمركب الفجر احترق بأكمله نتيجة ترك صاحبة المنزل شاحن متصل بالكهرباء نتج عنه اندلاع حريق مهول بالمنزل المذكور.

''شوف تيفي'' :

علمت شوف تيفي أن منزلا سكنيا بمنطقة البرنوصي وتحديدا بمركب الفجر احترق بأكمله نتيجة ترك صاحبة المنزل شاحن متصل بالكهرباء نتج عنه اندلاع حريق مهول بالمنزل المذكور.

وأضاف مصدرنا من عين المكان، أن الحريق اندلع عصر يومه الجمعة بعدما غادرت صاحبة المنزل والمصابة بالسرطان بيتها متجهة إلى المستشفى، للتداوي بالعلاج الكيماوي، لتلقى الخبر الحزين من عند جيرانها.

هذا وحلت العناصر الأمنية بعين المكان مرفوقين برجال المطافئ الذين أخمدوا الحريق، بينما تم فتح محضر في ظروف وملابسات اندلاع الحريق المهول بالمنزل السكني.