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''لشكر'' و'' المالكي'' أمام القضاء بسبب ''البلطجة''

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 18:57 لشكر و المالكي أمام القضاء بسبب البلطجة | بوليتيك
''لشكر'' و'' المالكي'' أمام القضاء بسبب ''البلطجة''
علمت ''شوف تيفي'' عن رفع عضو بحزب الإتحاد الإشتراكي، لدعوى قضائية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، ضد كل من ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب

''شوف تيفي''
علمت "شوف تيفي" عن رفع عضو بحزب الإتحاد الإشتراكي، لدعوى قضائية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، ضد كل من ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، والحبيب المالكي بصفته مدير نشر جريدة الحزب وعبد الحميد جماهري مدير تحرير نفس الجريدة، ومحمد انفي ، الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس ، بسبب مقال كتبه هذا الأخير بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 11637 بتاريخ 24 ماي 2017 .

ووفق منطوق الشكاية، فقد أشار مقال صحفي بجريدة الإتحاد الإشتراكي، بالاسم إلى "صاحب الدعوى القضائية" "رشيد بوزيت" ، باعتباره كان ضمن من قال إنهم معروفين بأعمال البلطجة وافتعال الاحداث خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد ببوزنيقة أيام 19 – 20 – 21 ماي 2017 .

وحسب تدوينة لرشيد بوزيت على حسابه بالفايسلوك، أنه "...أنه وبعد كل المحاولات التي قمنا بها الى جانب ثلة من المناضلين الشرفاء..والتي وجهنا على إثرها بكل اشكال التضييق والتهميش والاقصاء من طرف القيادة القديمة الجديدة والتي بلغت ذروتها مع مقال للمدعو "انفي" نشر على صفحات جريدة حزبي .. كال من خلاله لشخصي جميع أنواع السب والقذف واتهمني بابشع النعوت ..مما دفعني - انصافا لكرامتي وصونا لسمعة حزبي- الى اتباع المساطر القانونية ورفع دعوى رد الاعتبار وقد تكلف بالاجراءات فريق من المحامين الغيورين ...وكانت مطالبي بسيطة تتحدد في الاعتذار وتعويض مالي مبلغه 200000 الف درهم التزم - اذا ما استجابت المحكمة للطلب- بتخصيصها للمساعدة في علاج بعض المناضلين الاوفياء ممن يعانون ظروفا صحية قاهرة ولم تلتفت لهم القيادة الحالية...وقد حددت المحكمة موعد الجلسة يوم 11 شتنبر 2017".

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