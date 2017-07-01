مثير.. بلدة خاصة بمدخني الحشيش ﻿

في خطوة مثيرة ولا تصدق، قامت شركة أمريكية تدعى ''أمريكان غرين'' بشراء بلدة كاملة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سيعيش فيها فقط الراغبون في تدخين الماريخوانا ''الحشيش''.

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة ولا تصدق، قامت شركة أمريكية تدعى "أمريكان غرين" بشراء بلدة كاملة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سيعيش فيها فقط الراغبون في تدخين الماريخوانا "الحشيش".

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية فإن الشركة الأمريكية، قامت بشراء البلدة بـ 5 ملايين دولار أمريكي، وقد قال رئيس جمعية أمريكا الخضراء ديفيد جويثر، لصحيفة التايم، نحن متحمسون لهذا المشروع وللعمل فيه.

وأضافت المصاد ذاتها أن رئيس الشركة، قال كذلك إن الحشيش من الممكن أن يخلق ثورة في تطوير المجتمع، مشبها إياها بثورة الذهب في القرن التاسع عشر.