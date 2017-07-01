 رضوان بن عبد السلام: ''مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية '' ﻿
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رضوان بن عبد السلام: ''مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية ''

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:52 رضوان بن عبد السلام: مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية | مجتمع
رضوان بن عبد السلام: ''مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية ''
حذر ليلة أمس الخميس، الشيخ رضوان بن عبد السلام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متتبعيه من صفحة ''فيسبوكية'' تنتحل صفته، ونشر تدوينة يقول فيها :'' شوف معامن عايشين... هاذ مسيلمة الكذاب

''شوف تيفي''

حذر ليلة أمس الخميس، الشيخ رضوان بن عبد السلام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متتبعيه من صفحة "فيسبوكية" تنتحل صفته، ونشر تدوينة يقول فيها :" شوف معامن عايشين... هاذ مسيلمة الكذاب فاتح صفحة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية وباقي الصفحات مزورة".

وقد وضح بن عبد السلام في المنشور نفسه الفرق بين صفحته الرسمية والصفحة المنتحلة لصفته، حيث أن هذه الأخيرة تعتمد نفس اسم الصفحة الأصلية " صفحة رضوان بن عبد السلام الرسمية"، غير أن الفرق بينهما في عدد المعجبين و الصفحة الحقيقية تتوفر على أكثر من 300 ألف متابع ومعروفة بخاصية المباشر.

فيما دعا بن عبد السلام متابعيه عبر نفس التدوينة قائلا:" الطلب ديالي من الأصدقاء والمتابعين دخلو لهاذ الصفحة وعطيواه العصير فالتعليقات والتبليغات وكتبو ليه فالتعليقات هذه صفحة مزورة يا مسيلمة الكذاب... وزيدوه شي بركة."

يذكر أن الداعية رضوان بن عبد السلام، خلق جدلا واسعا وسط المجتمع المغربي، بنمط حياته المختلف عن باقي الدعاة، ونشر قيم الدين الإسلامي بطريقة بسيطة تصل إلى الطرافة في بعض الأحيان.

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رضوان بن عبد السلام: مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية

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