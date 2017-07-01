رغم دسائس البوليساريو وحلفائها..سفينتان محملتان بالفوسفاط تغادر ميناء العيون نحو السوق الدولية ﻿

كشف مصدر مطلع، أن سفينتين محملتين بالفوسفاط قد غادرت ميناء العيون مساء أمس الخميس، بعد الضجة التي أحدتثها عملية حجز سفينة محملة بالفوسفاط من طرف سلطات جنوب إفريقيا، عقب شكاية لجبهة البوليساريو

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع، أن سفينتين محملتين بالفوسفاط قد غادرت ميناء العيون مساء أمس الخميس، بعد الضجة التي أحدتثها عملية حجز سفينة محملة بالفوسفاط من طرف سلطات جنوب إفريقيا، عقب شكاية لجبهة البوليساريو الإنفصالية.



وأوضح ذات المصدر، أن شركة "فوسبوكراع" عادت للإشتغال من جديد بعد تراجع الطلب على المواد الفوسفاطية المستخرجة من منطقة بوكراع بضواحي مدينة العيون بالصحراء المغربية.



وفي ذات السياق، كشف موقع "الصحراء زووم" ميناء العيون شهد اليوم انطلاق باخرتين محملتين بالفوسفاط مؤكدة إستئناف عملية اﻹنتاح والمعالجة بعد توقف دام أكثر من أسبوعين.



وقال ذات المصدر، أنه بعد اﻷزمة التي عاشتها الشركة المكلفة باستخراج وتسويق فوسفاط بوكراع، منذ أسبوعين بسبب حالة الجمود في الطلب على مادة الفوسفاط المستخرج من منجم بوكراع بسبب تقلبات السوق الدولية اضافة الى ضغوطات خارجية، عادت شركة فوسبوكراع إلى تصدير الخام الفوسفاطي، وأن شركات الخاصة والمتعاقدة مع الشركة خصوصا المكلفة منها بالمعالجة واﻹنتاج ستستأنف عملها إبتداءا من اﻷسبوع القادم.